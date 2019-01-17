Проект центра по производству радиофармпрепаратов представят в Сочи на инвестфоруме

СЕГОДНЯ 08:50 2019-01-17T08:50:57+03:00

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- На инвестфоруме в Сочи представят проект центра по производству радиофармпрепаратов. Для реализации потребуется не менее 1 миллиарда рублей инвестиций. Открытие центра позволит создать 40 рабочих мест, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Радиофармпрепараты предназначены для проведения позитронно-эмиссионной томографии при ранней диагностике онкологических заболеваний, их будут производить с использованием инновационного оборудования и медицинских технологий. Проектная мощность центра достигнет около 20 тысяч доз в год.

Также на форуме представят проект завода по переработке полимерных отходов и производства из них нового вида сырья и строительных материалов. Его планируют осуществить в Ейском районе. Понадобится около 168 миллионов рублей инвестиций. Если проект реализуют, появится более 50 рабочих мест.