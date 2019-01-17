«Екатеринодарские музыкальные вечера» пройдут в кубанской столице

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-17T09:28:25+03:00

Концерты можно послушать с 8 по 28 февраля в Муниципальном концертном зале органной и камерной музыки

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- В краевой столице пройдет фестиваль искусств «Екатеринодарские музыкальные вечера». С 8 по 28 февраля в концертном зале состоится шесть концертов, - сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.

Один из старейших в Краснодаре ежегодных фестивалей искусств объединяет в своей программе все музыкальные жанры.

8 февраля в 19:00 прозвучит первый аккорд «Екатеринодарских музыкальных вечеров». Выступит Кубанский симфонический оркестр под управлением дирижера Дениса Ивенского. Также в этот день в 18:00 гостей ждет открытие выставки краснодарского художника-гипереалиста Владимира Стуриса в холле здания.

15 февраля можно послушать камерный «Премьер-оркестр» под управлением его худрука и дирижера Даниила Червякова. 17 февраля фестиваль продолжит необычный «Романтический вечер: орган и арфа» московского дуэта - лауреатов международных конкурсов Анны Сусловой (орган) и Анны Шкуровской (арфа). 21 февраля прозвучат романсы Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева, А. Гречанинова, Ц. Кюи. В концерте принимают участие Полина Миндрул (флейта) и Светлана Трофименко (виолончель).

21 февраля гости фестиваля услышат орган. Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий исполнит сочинения композиторов Баха, Мендельсона, Регера и др. 28 февраля на сцену с Кубанским симфоническим оркестром выйдет лауреат международных конкурсов Виолетта Хачикян (фортепиано).

Концертный зал органной и камерной музыки находится на улице имени Митрофана Седина, 28.