СЕГОДНЯ 09:27 2019-01-17T09:27:41+03:00

В Сочи парня осудят за приготовления к убийству родителей и младшей сестры Фото: Асхат БАРДЫНОВ

За это он готов был заплатить «исполнителю» 3 миллиона рублей

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Следователи Хостинского района Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в приготовлении к убийству родителей и сестры (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.п.«а,в,з» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, парень решил убить своих родственников, чтобы завладеть квартирой и имуществом, вступив в наследство. О своем намерении молодой человек рассказал другу.

Вскоре деятельность злоумышленника попала в поле зрения полиции, все его дальнейшие действия осуществлялись под их контролем. Парень нашел «исполнителя» преступления, в роли которого выступил сотрудник полиции. Убийства он согласился совершить за 3 миллиона рублей, которые молодой человек должен был передать после вступления в наследство.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Местный житель сообщил «исполнителю» расположение комнат в доме, камер видеонаблюдения, о собаке и о других обстоятельствах. Он передал ему охотничий нож и средства конспирации.

26 января 2018 года злоумышленник получил информацию и подтверждение убийства родителей и сестры, фигурант написал расписку о передаче денег и передал ее «исполнителю». После этого молодого человека задержали правоохранители.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.