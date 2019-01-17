В Сочи охранник супермаркета избил покупателя

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-17T09:46:39+03:00

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Об инциденте, который произошел 13 января, сообщили очевидцы в социальной сети. В сочинском магазине «Магнит» в ЦУМе местные жители увидели, как мужчина взял с прилавка бутылку водки, а когда почти дошел до кассы, то передумал покупать алкоголь и вернул спиртное обратно.

После этого к местному жителю подбежал охранник. Молодой человек увел мужчину в подсобное помещение. Там он стал обвинять покупателя в краже.

Этот конфликт на камеру мобильного телефона засняла девушка, которая стала свидетельницей произошедшего. Она вызвала полицию и скорую помощь.

Медики зафиксировали у мужчины перелом носа со смещением осколков, кровоизлияние в глаз, гематому ушной раковины.

- Все обстоятельства случившегося в супермаркете выясняются, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.