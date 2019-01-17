В Сочи охранник супермаркета избил покупателя
Об инциденте, который произошел 13 января, сообщили очевидцы в социальной сети. В сочинском магазине «Магнит» в ЦУМе местные жители увидели, как мужчина взял с прилавка бутылку водки, а когда почти дошел до кассы, то передумал покупать алкоголь и вернул спиртное обратно.
После этого к местному жителю подбежал охранник. Молодой человек увел мужчину в подсобное помещение. Там он стал обвинять покупателя в краже.
Этот конфликт на камеру мобильного телефона засняла девушка, которая стала свидетельницей произошедшего. Она вызвала полицию и скорую помощь.
Медики зафиксировали у мужчины перелом носа со смещением осколков, кровоизлияние в глаз, гематому ушной раковины.
- Все обстоятельства случившегося в супермаркете выясняются, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В Сочи охранник избил покупателя .Видео: ЧП Сочи