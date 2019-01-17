В Краснодаре отремонтировали здание для медобследования призывников

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-17T10:17:43+03:00

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Ветхое здание, которое находилось на территории Западного и Прикубанского военных комиссариатов Краснодара по улице Рашпилевской, 41, отремонтировали за счёт средств муниципального бюджета.

В помещениях общей площадью 120 квадратных метров оборудованы кабинеты для работы медиков. Восстановили внутренние инженерные коммуникации, подключили отопление и горячее водоснабжение, установили сплит-системы.

- Вскоре помещение безвозмездно передадут на баланс военного комиссариата Краснодарского края, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Западный и Прикубанский военный комиссариат является крупнейшим на Кубани. Сейчас за ним закреплено около 12,5 тысяч призывников.

Напомним, власти Краснодарского края ежегодно направляют свыше 1 миллиарда рублей на закупку необходимого оборудования для медицинских учреждений. Так, в 2018 году обновили аппаратуру в центральной больнице станицы Каневской.