В Краснодаре отремонтировали здание для медобследования призывников
Ветхое здание, которое находилось на территории Западного и Прикубанского военных комиссариатов Краснодара по улице Рашпилевской, 41, отремонтировали за счёт средств муниципального бюджета.
В помещениях общей площадью 120 квадратных метров оборудованы кабинеты для работы медиков. Восстановили внутренние инженерные коммуникации, подключили отопление и горячее водоснабжение, установили сплит-системы.
- Вскоре помещение безвозмездно передадут на баланс военного комиссариата Краснодарского края, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Западный и Прикубанский военный комиссариат является крупнейшим на Кубани. Сейчас за ним закреплено около 12,5 тысяч призывников.
Напомним, власти Краснодарского края ежегодно направляют свыше 1 миллиарда рублей на закупку необходимого оборудования для медицинских учреждений. Так, в 2018 году обновили аппаратуру в центральной больнице станицы Каневской.