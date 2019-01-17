В Сочи пройдет национальный чемпионат России по керлингу среди смешанных команд

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-17T10:17:20+03:00

В соревнованиях будут участвовать около 50 спортсменов

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- С 23 по 28 января в Сочи будет проходить чемпионат по керлингу среди смешанных команд. Около 50 спортсменов со всей страны будут участвовать в соревнованиях, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе министерства спорта Краснодарского края.

Краснодарский край на чемпионате представят восемь спортсменов. По итогам этого турнира тренерский штаб сформирует состав сборной России для выступления на предстоящей токийской зимней Олимпиаде.

Напомним, в Сочи пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин, который состоится 2-3 марта. На официальном сайте «Роза Хутор» уже стартовала продажа билетов, их стоимость начинается от 250 рублей.

Уже со следующего зимнего сезона российский этап женского Кубка мира каждый год будет проходить на «Розе Хутор» в конце февраля.