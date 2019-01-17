Краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы откроют в Краснодаре

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-17T10:31:16+03:00

В этом году он пройдет под девизом «Воинский долг – честь и судьба!»

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В Краснодаре 23 января в 12:00 в парке Победы (у Выставочного зала Боевой Славы) на улице Береговой, 146 состоится открытие ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

- Такие патриотические тридцатидневки не только показывают военную историю и подвиги прошлых лет, но и демонстрируют современную мощь, доблесть солдата, - сказал начальник управления по делам молодёжи Георгий Пронькин.

На мероприятии будут ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, представители городской администрации и духовенства, депутаты городской Думы Краснодара, начальники отделов военных комиссариатов и другие.

На открытии для жителей и гостей города выступят творческие коллективы. Также пройдёт автопробег по местам Боевой Славы города, участники которого посетят городские мемориалы. Старт в 13:00.

В это время в Выставочном зале Боевой Славы горожане смогут посмотреть тематические выставки. На территории парка Победы желающих угостят настоящей «солдатской кашей» и чаем.

- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы пройдёт в Краснодаре с 23 января по 23 февраля, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в Управлении по делам молодежи Краснодара.