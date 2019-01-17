В Тихорецком районе спасатели осмотрели дно водоемов перед крещенскими купаниями

СЕГОДНЯ 10:48 2019-01-17T10:49:09+03:00

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Сотрудники Тихорецкого отряда «Кубань-СПАС» проверили шесть акваторий, которые находятся в городе Тихорецке, в станице Краснооктябрьской, в поселках Братском и Малороссийском, в станицах Архангельской и Хоперской.

Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"

- Спасатели использовали водолазное снаряжение. Они произвели обследование дна всех зон купания. Предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, сотрудники «Кубань-СПАС» не нашли, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все места подготовлены, они без уступов и ям, с плавным набором глубины.

Фото: пресс-служба "Кубань-СПАС"

Напомним, в Краснодаре к Крещению готовят семь купелей. Рядом с ними будут дежурить 65 спасателей, 11 аварийно-спасательных автомобилей и семь единиц плавсредств. Кроме того, работать на местах будут медики, следить за порядком - дружинники и полицейские. В местах, где можно будет искупаться на Крещение 2019, также установят палатки для переодевания. В храмах и на берегу отслужат водосвятные молебны.