65-летие со дня основания отметил старейший на Кубани кинотеатр

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-17T11:00:03+03:00

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- На Кубани старейший кинотеатр отметил 65-летие со дня основания. «Мир» располагается в самом центре Кропоткина. С 2012 по 2017 годы тут был капитальный ремонт и модернизация. Из краевого и муниципального бюджетов на эти цели выделили более 40 миллионов рублей. В начале прошлого года открыли кинотеатр, а в конце декабря – малый зал, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Министр культуры Виктория Лапина поздравила учреждение и жителей Кавказского района от имени губернатора.

- Это очень значимое событие для города и района. За последние годы мы отремонтировали 22 кинозала, восемь из них – в 2018 году. Очень символично и значимо, что он сохранил свое первоначальное название – «Мир», - подчеркнула Виктория Лапина.

Кинотеатр занимает лидирующее место среди муниципальных учреждений края подобного типа по посещаемости.