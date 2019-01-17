В Адыгее инспекторы ГИБДД вымогали взятку у краснодарца
Правоохранители получили оперативную информацию о том, что два инспектора ГИБДД вымогают взятку в 20 тысяч рублей у жителя Краснодара. За деньги они пообещали не привлекать мужчину к административной ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия.
Сотрудников полиции задержали в момент, когда они получали 20 тысяч рублей. В отношении инспекторов возбудили уголовное дело.
- Если вину докажут, их уволят из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
Напомним, в Новороссийске пройдет очередная акция «Бескозырка». Всероссийское патриотическое мероприятие состоится 3 февраля. По улицам пройдут шествия и митинги, к мемориалам участники акции возложат цветы.