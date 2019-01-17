Вторую победу в топ-16 Еврокубка одержал «Локомотив-Кубань»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-17T11:40:54+03:00

Команда Владо Йовановича встречалась в гостях с немецким клубом «Ратиофарм Ульм» и переиграла соперника - 84:81

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Краснодарский «Локомотив» одержал победу над «Ульмом» в матче топ-16 Кубка Европы. Краснодарская команда в матче третьего тура в группе F встречалась с немецким клубом «Ратиофарм Ульм».

Краснодарцы выиграли три стартовые четверти матча и перед заключительной десятиминуткой имели преимущество в 15 очков - 72:57.В оставшееся игровое время «железнодорожники» сохранили победное преимущество.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Виталий Фридзон. Он набрал 24 очка.

После этой игры «железнодорожники», одержавшие вторую победу в трех встречах, занимают вторую строчку в турнирной таблице группы F. «Ульм» на третьем месте.

23 января «Локомотив-Кубань» вновь сыграет с «Ульмом», но уже в Краснодаре.