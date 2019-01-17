2019-01-17T11:50:23+03:00
Общество

Карьерный рост: заммэра Горячего Ключа оказался механиком без высшего образования

Чиновника понизили в должности после представления прокуратуры
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Администрация Горячего КлючаАдминистрация Горячего Ключа
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На Кубани нередко представители казачества занимают посты в органах местной власти. Например, в августе 2018 года заместителем главы Горячего Ключа стал атаман городского общества Василий Аникеев. Но, как выяснилось позднее, его квалификация не соответствует требованиям высокой должности в администрации.

- Согласно имеющимся в личном деле документам об образовании, должностное лицо имеет среднее специальное образование по специальности «техник-механик» и профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе, которая к высшему профессиональному образованию не приравнивается, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

По требованиям закона, замглавы муниципалитета должен иметь высшее образование не ниже специалитета или магистратуры. Прокуратура уже внесла представление и чиновника перевели на должность ведущего специалиста управления.

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