В Сочи осенью пройдет бизнес-форум Россия - Африка

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-17T11:54:49+03:00

В рамках мероприятия проведут пленарное заседание, ряд круглых столов и панельных дискуссий

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- В Сочи в октябре рамках российско-африканского саммита состоится первый бизнес-форум Россия - Африка, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

В ходе деловой встречи советника президента РФ Антона Кобякова с президентом и председателем совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедиктом Орамой была достигнута договоренность о проведении мероприятия.

В форуме примут участие главы африканских государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

На мероприятии проведут пленарное заседание, ряд круглых столов и панельных дискуссий.

Напомним, в Сочи пройдет национальный чемпионат России по керлингу среди смешанных команд. В соревнованиях будут участвовать около 50 спортсменов.