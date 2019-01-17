В Сочи осенью пройдет бизнес-форум Россия - Африка
- В Сочи в октябре рамках российско-африканского саммита состоится первый бизнес-форум Россия - Африка, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.
В ходе деловой встречи советника президента РФ Антона Кобякова с президентом и председателем совета директоров Африканского экспортно-импортного банка Бенедиктом Орамой была достигнута договоренность о проведении мероприятия.
В форуме примут участие главы африканских государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
На мероприятии проведут пленарное заседание, ряд круглых столов и панельных дискуссий.
Напомним, в Сочи пройдет национальный чемпионат России по керлингу среди смешанных команд. В соревнованиях будут участвовать около 50 спортсменов.