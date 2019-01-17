В Курганинском районе мужчина стал жертвой интернет-мошенника

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-17T12:11:06+03:00

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Местный житель обратился в отделение полиции. Мужчина пояснил, что оплатил покупку металлических труб в интернете, однако, полученный товар вскоре обратно забрала организация, которая поставила ему изделия. На ее счет так и не поступили деньги. С продавцом мужчина общался только по телефону, а после перевода тот и вовсе перестал выходить на связь.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 21-летний житель Ростовской области. Его задержали по месту проживания.

Выяснилось, что в интернете потерпевший нашел в объявление жителя Курганинска о продаже металлических труб. Он связался с реализатором. Злоумышленник предложил поставить мужчине дополнительно металлические трубы по низкой цене.

После этого злоумышленник созвонился с Краснодарской компанией, которая специализируется на продаже и доставке подобных товаров. Он сделал заказ на адрес потерпевшего. При этом подозреваемый пояснил, что трубы встретит прораб. А заплатит он лично после того как товар выгрузят.

- Потерпевший, перечислил 75 000 рублей злоумышленнику на карту. Но фирма, не получившая оплату за товар, забрала трубы у мужчины обратно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.