На вокзале Краснодара задержали пассажира с наркотиками

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-17T12:22:35+03:00

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На железнодорожном вокзале Краснодар-1 правоохранители задержали пассажира с наркотиками.

В досмотровой зоне полицейские обратили внимание на парня, который вел себя не совсем неадекватно. Пассажира задержали и доставили в дежурную часть. При личном досмотре у 24-летнего местного жителя нашли пакет с наркотиками, который изъяли и направили на исследование.

Экспертиза установила, что вещество является гашишем, а также, что в момент задержания, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте