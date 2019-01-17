Два представителя Кубани получили звания «Заслуженный тренер России»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-17T12:34:01+03:00

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Представители краевого центра паралимпийской подготовки Артем Шпитальный и Ирина Мельникова за успешную наставническую деятельность получили звания «Заслуженный тренер России».

Приказ о присвоении почетного спортивного звания подписал министр спорта РФ Павел Колобков.

Артем Шпитальный подготовил двух заслуженных мастеров спорта - Станислава Суровского и Юрия Бурыкина. В активе гандболистов серебряные награды Сурдлимпийских игр, а также чемпионата мира и Европы.

- Ирина Мельникова воспитала Анджелу Алемсеитову - заслуженного мастера спорта. На счету спортсменки - бронзовые награды Сурдлимпийских игр и медали континентального чемпионата, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Сочи пройдет национальный чемпионат России по керлингу среди смешанных команд. В соревнованиях будут участвовать около 50 спортсменов.