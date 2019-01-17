СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-17T12:51:43+03:00

В Темрюкском районе задержали парня с поддельным водительским удостоверением Фото: Архив "КП"

Документы были распечатаны на цветном принтере

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

Инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 21-летний приезжий из соседней республики. Молодой человек предъявил водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у полицейских сомнение. Документы проверили по базам данных. Выяснилось, что водительское удостоверение молодому человеку не выдавалось.

Экспертиза подтвердила, что изъятый документ выполнен кустарным способом, распечатан на цветном принтере. Молодой человек приобрел его у неизвестного мужчины.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде ареста до шести месяцев, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.