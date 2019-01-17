2019-01-17T15:14:55+03:00
Общество

Чаще всего на Новый год жители Кубани дарили бытовую технику, одежду и гаджеты

ВТБ в Краснодарском крае проанализировал транзакционную активность клиентов в конце декабря – начале января, сравнив ее с аналогичным периодом предыдущих лет
Иван ЕГОРОВ
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Согласно полученным данным, за две последние недели декабря 2018 г. объем трат краснодарцев по картам увеличился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и достиг 3,2 млрд руб.

Чаще всего в качестве подарков жители региона выбирали бытовую технику. Стоимость одной покупки в данном сегменте составила более 8,8 тыс. руб. На втором месте по популярности – одежда и обувь (2,6 тыс. руб. за одну транзакцию), на третьем – электроника и гаджеты (около 7 тыс.). Также в пятерку самых востребованных подарков вошли товары для дома и для детей.

В период с 1 по 8 января 2019 г. объем трат клиентов ВТБ в Краснодаре вырос на 17%, превысив 340 млн рублей. Количество операций, при этом, увеличилось более чем на 20%, до 310 тысяч.

В ходе исследования учитывались как операции по картам, совершенные онлайн и в POS-терминалах крупнейших торговых сетей с эквайрингом ВТБ, так и отдельно транзакции клиентов ВТБ.

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