Пошел ко дну: В порту Темрюка затонул буксир
Инцидент произошел 17 января около 09:00 в порту Темрюка при буксировке баржи под погрузку угля. В отсек буксира «Прибой» поступила вода, из-за чего он начал тонуть. Что послужило причиной, сейчас выясняют следователи.
Фото: Южного следственного управления СК РФ.
- Всех членов экипажа успели эвакуировать, - сообщает «КП» - Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан. - Никто из них не пострадал.
Фото: Южного следственного управления СК РФ.
Сейчас эксперты проводят осмотр места происшествия.
- Устанавливается сумма причиненного ущерба, - добавляют в Южном следственном управлении СК РФ.
Напомним, в декабре в Новороссийске во время шторма потребовалась помощь иностранному теплоходу RIO, который шел под флагом Того. Буксиры флота не смогли снять судно с мелководья. Теперь теплоход стал одной из самых популярных достопримечательностей на Черноморском побережье.