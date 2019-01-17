Пошел ко дну: В порту Темрюка затонул буксир

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-17T16:30:36+03:00

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Инцидент произошел 17 января около 09:00 в порту Темрюка при буксировке баржи под погрузку угля. В отсек буксира «Прибой» поступила вода, из-за чего он начал тонуть. Что послужило причиной, сейчас выясняют следователи.

Фото: Южного следственного управления СК РФ.

- Всех членов экипажа успели эвакуировать, - сообщает «КП» - Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан. - Никто из них не пострадал.

Фото: Южного следственного управления СК РФ.

Сейчас эксперты проводят осмотр места происшествия.

- Устанавливается сумма причиненного ущерба, - добавляют в Южном следственном управлении СК РФ.

Напомним, в декабре в Новороссийске во время шторма потребовалась помощь иностранному теплоходу RIO, который шел под флагом Того. Буксиры флота не смогли снять судно с мелководья. Теперь теплоход стал одной из самых популярных достопримечательностей на Черноморском побережье.