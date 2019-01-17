Информацию о судье Крикорове, сбившем спортсменку, удалили с сайта Краснодарского гарнизонного военного суда

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-17T16:25:42+03:00

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С официального сайта Краснодарского гарнизонного военного суда удалили информацию о судье Арсене Крикорове, который в конце декабря на пешеходном переходе сбил 18-летнюю спортсменку. В разделе «Состав суда» на месте, где была фамилия Крикорова – пустое поле. Кроме того, согласно открытым данным, дела, которые находились на рассмотрении у судьи, переданы его коллегам.

Скриншот с сайта суда

Напомним, ранее стало известно, что Арсен Крикоров подал в отставку, о чем написал заявление 16 января.

- 16 января 2019 г. судьей Краснодарского гарнизонного военного суда Крикоровым А.В. подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий, - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе Краснодарского гарнизонного военного суда.