2019-01-17T17:24:40+03:00
Происшествия

Мэрия Анапы: Паводковая ситуация на курорте стабилизирована

В ближайшую неделю сильных осадков не ожидается
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Анапы.Фото: администрации Анапы.
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Практически месяц в Анапе не прекращались дожди. По словам синоптиков, с 20 декабря выпала 4-хкратная месячная норма.

- Ко всему прочему реки Котлома и Максага, впадающие в реку Анапка, дополнительно принесли паводковые воды с территорий Новороссийска, Раевской, Натухаевской и Гостагаевской – что привело к аномальному выходу воды из русла, - сообщают в мэрии курорта.

Из-за непогоды в районах примыкания населенных пунктов Чембурка, Тарусин, Рассвет, Заря и Усатова Балка к пойме реки, в нескольких домах оказались подтоплены погреба, подвалы и цоколь.

В городе-курорте открыли пункты временного размещения, в круглосуточном режиме проводятся объезды домов, попавших в зону риска.

- Но пока жители не видят необходимости покидать свои жилища, - добавляют в администрации Анапы.

Сейчас паводковая ситуация на курорте стабилизирована. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю сильных осадков не ожидается. Однако, повышенная влага в почве пока сохраняется из-за выпавшего снега.

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