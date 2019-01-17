Реконструкцию аэропорта Геленджика оценили в 4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:12 2019-01-17T18:15:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сделать город Геленджик круглогодичным коруртом - такую задачу поставили для себя власти региона.

– И первое, что необходимо сделать, это привести в должное состояние геленджикский аэропорт, - заявил глава региона Вениамин Кондратьев в беседе с руководством одного из ведущих банков страны. - Туристы должны прилетать на курорт в межсезонье. И мы надеемся, что современный аэровокзальный комплекс привлечет к нам иностранных туристов.

Инвестор для этих положительных перемен найден. Проектные работы уже ведутся. Само строительство начнется в начале следующего года. Ввод в эксплуатацию нового терминала планируется в конце 2021 года.

Строители обещают, что аэропорт Геленджика станет лучшим в своем сегменте.

Важно и то, что продумана будет при строительстве и транспортная доступность, и экологичность, и подключение к инженерным коммуникациям.

Новый аэровокзал расположится на 9 тысячах квадратных метров. Предполагается, что будет построена вторая взлетная полоса. Переговоры на эту тему сейчас ведутся с федеральными ведомствами.