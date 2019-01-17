В Краснодаре было совершено 16 000 преступлений в 2018 году

СЕГОДНЯ 18:43 2019-01-17T18:44:38+03:00

А вот угонов и краж стало меньше

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В Краснодарской полиции подвели итоги работы за прошлый 2018 год. Начальник МВД города Дмитрия Остапенко рассказал, сколько преступлений было совершено в городе и сколько из них раскрыли.

- Число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось, - сказал начальник УМВД Краснодара Дмитрий Остапенко. - Стало меньше и угонов транспортных средств. А раскрываемость краж, разбоев и грабежей увеличилась.

Всего в городе в 2018 году было зарегистрировано более 16 000 преступлений.

- Кроме того, управлением МВД России по Краснодару в прошлом году было оказано более 700 тысяч государственных услуг, в том числе в электронном виде – более 115 тысяч, - сообщил Остапенко. - С помощью комплекса «Безопасный город» полицейские раскрыли 9 преступлений, пресекли более тысячи административных правонарушений по линии безопасности дорожного движения и 89 административных правонарушений по линии охраны общественного порядка.

Отличились в прошлом году и участковые - они раскрыли более 1800 преступлений. А еще задержали 40 человек, который находились в розыске.