На Кубани впервые откроется ярмарка продукции животноводства
В кубанской столице впервые заработает ярмарка животноводческой продукции. Ее открытие запланировали 15 февраля. Появится она на Театральной площади.
- На ярмарке свою продукцию представят порядка 50 производителей со всех районов Краснодарского края. Среди них – промышленные предприятия отрасли, фермерские хозяйства, сельхозкооперативы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Будет представлена как свежая мясомолочная продукция, так и продукция ее переработки.
Перед реализацией ветеринарно-санитарную экспертизу должна будет пройти вся продукция.
- Прошу организовать работу мобильной ветлаборатории непосредственно на самой ярмарке, – сказал заместитель губернатора Андрей Коробка.
Проработает ярмарка до 17 февраля
Напомним, 16 февраля на Кубани впервые пройдет День животновода. Праздник работников отрасли получил официальный статус в 2018 году.