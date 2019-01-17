На Кубани впервые откроется ярмарка продукции животноводства

СЕГОДНЯ 19:34 2019-01-17T19:37:34+03:00

Ее устроят на Театральной площади

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В кубанской столице впервые заработает ярмарка животноводческой продукции. Ее открытие запланировали 15 февраля. Появится она на Театральной площади.

- На ярмарке свою продукцию представят порядка 50 производителей со всех районов Краснодарского края. Среди них – промышленные предприятия отрасли, фермерские хозяйства, сельхозкооперативы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Будет представлена как свежая мясомолочная продукция, так и продукция ее переработки.

Перед реализацией ветеринарно-санитарную экспертизу должна будет пройти вся продукция.

- Прошу организовать работу мобильной ветлаборатории непосредственно на самой ярмарке, – сказал заместитель губернатора Андрей Коробка.

Проработает ярмарка до 17 февраля

Напомним, 16 февраля на Кубани впервые пройдет День животновода. Праздник работников отрасли получил официальный статус в 2018 году.