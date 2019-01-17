Власти Краснодара прояснили ситуацию со школой на улице Российской

СЕГОДНЯ 20:29 2019-01-17T20:29:52+03:00

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В мэрии Краснодара прокомментировали громкий скандал по поводу земельного участка на пересечении улиц Российской и Метальникова. Он находится в частной собственности и владелец вдруг выставил его на продажу. Хотя на его месте ничего другого, кроме социальных объектов, строить нельзя. Об этом заявили власти города.

- Это участок под школу, - написал у себя в Фейсбуке помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. - Есть уже проект планировки, документ, который является определяющим в градостроительстве на данной территории.

Оказалось, что власти поспешили прокомментировать ситуацию после того, как собственник участка вдруг заявил, что он – частный.

- Смена собственника никак не влияет на назначение участка. Только школа, - пояснил Вербицкий. - и проект планировки - главный регламентирующий документ застройки. Разделить участок, как говорится в объявлении о его продаже, просто так тоже не получится. И официальная позиция администрации – только школа.