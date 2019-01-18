Две бытовки горели в Краснодаре

СЕГОДНЯ 07:10 2019-01-18T07:10:04+03:00

В результате происшествия никто не пострадал [Видео]

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В Краснодаре вечером 17 января на улице писателя Знаменского загорелись две бытовки.

- Сообщение о возгорании поступило дежурному «01» в 20:43. Через десять минут в 20:53 на место происшествия уже прибыли пожарные, в 21:30 возгорание было полностью ликвидировано, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевого управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что загорелись две бытовки, одна из них - это оборудованный под бытовку автобус.

В результате происшествия никто не пострадал. Пожар тушили шесть человек и две единицы техники.

Напомним, В Армавире после ДТП загорелся автомобиль. Сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием.

Как рассказали очевидцы, водитель такси на высокой скорости не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель».