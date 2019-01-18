Две бытовки горели в Краснодаре
В Краснодаре вечером 17 января на улице писателя Знаменского загорелись две бытовки.
- Сообщение о возгорании поступило дежурному «01» в 20:43. Через десять минут в 20:53 на место происшествия уже прибыли пожарные, в 21:30 возгорание было полностью ликвидировано, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевого управления МЧС.
В ведомстве уточнили, что загорелись две бытовки, одна из них - это оборудованный под бытовку автобус.
В результате происшествия никто не пострадал. Пожар тушили шесть человек и две единицы техники.
Напомним, В Армавире после ДТП загорелся автомобиль. Сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием.
Как рассказали очевидцы, водитель такси на высокой скорости не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель».
В Краснодаре загорелись две бытовки.Видео: социальные сети