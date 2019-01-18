В Геленджике школьники помогли задержать грабителя

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-18T07:27:48+03:00

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В Геленджике в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что местный житель похитил сумку у пенсионерки. Задержать преступника помогли два школьника.

Они видели, куда после совершения преступления убегал мужчина. Подозреваемого задержали у него дома. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что сумку у пенсионерки он украл из-за трудного материального положения. Женщине вернули похищенную вещь.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело. Он может сесть в тюрьму на четыре года.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

- Начальник отдела МВД по Геленджику Вадим Чикин 17 января в торжественной обстановке вручил благодарности школьникам за содействие полицейским, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.