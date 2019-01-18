2019-01-18T07:27:48+03:00
Общество

В Геленджике школьники помогли задержать грабителя

Мальчикам вручили благодарности
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ГеленджикаФото: пресс-служба администрации Геленджика
Изменить размер текста:

В Геленджике в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что местный житель похитил сумку у пенсионерки. Задержать преступника помогли два школьника.

Они видели, куда после совершения преступления убегал мужчина. Подозреваемого задержали у него дома. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что сумку у пенсионерки он украл из-за трудного материального положения. Женщине вернули похищенную вещь.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело. Он может сесть в тюрьму на четыре года.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

- Начальник отдела МВД по Геленджику Вадим Чикин 17 января в торжественной обстановке вручил благодарности школьникам за содействие полицейским, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани более 3 тысяч полицейских будут охранять граждан в период празднования Крещения
Поджигателя автомобилей в Сочи задержали
В Армавире легковушка столкнулась с КамАЗом
В Успенском районе у местного жителя нашли два свертка с синтетическим наркотиком
В Краснодаре в парке «Россия — Моя история» отпразднуют Татьянин день
В Краснодарском крае более 28 тысяч учащихся пройдут тестирование на наркотики
В 2019 в Краснодаре году завершат ремонт дороги к поселку Индустриальному
В Сочи в тоннеле столкнулись две иномарки
Бастрыкин поручил разобраться с сочинским «самостроем»
Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в кубанскую столицу
Для краснодарцев проведут бесплатную экскурсию, посвященную городскому голове Екатеринодара
В Краснодаре покажут «Судьбу державы»
Главу компании-генподрядчика реконструкции стадиона «Фишт» арестовали в Краснодаре
Для кубанских яблок зарегистрируют географическое наименование
В Краснодаре увеличат штат полицейских
Жители Абхазии украли два колеса с чужой машины и отправились в Краснодар