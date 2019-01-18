2019-01-18T07:50:48+03:00
Происшествия

Жители Абхазии украли два колеса с чужой машины и отправились в Краснодар

Их остановили на пограничном посту
Александра ПОДУШКО
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Жители Абхазии украли два колеса с чужой машины и отправились в КраснодарЖители Абхазии украли два колеса с чужой машины и отправились в КраснодарФото: Архив "КП"
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- В отдел полиции Центрального района Сочи обратился местный житель. Он заявил, что с принадлежащего ему автомобиля пропали 2 колеса. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Правоохранители установили, что злоумышленники погрузили похищенные колеса в машину и скрылись. По ориентировке на стационарном посту «Магри» остановили иномарку под управлением 23-летнего жителя сопредельной республики. На автомобиль уже были установлены украденные колеса.

В отделе полиции молодые люди пояснили, что украли зимнюю резину и диски, так как им нужно было попасть в Краснодар.

Парни находятся под стражей. В их отношении завели уголовное дело о краже. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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