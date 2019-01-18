2019-01-18T08:11:57+03:00
Общество

В Краснодаре увеличат штат полицейских

Из-за роста количества жителей кубанской столицы назрел вопрос безопасности
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре увеличат штат полицейскихВ Краснодаре увеличат штат полицейскихФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Краснодаре на расширенном совещании, где подводились итоги работы городского МВД, мэр Евгений Первышов отметил необходимость в обеспечении некоторых районов краевой столицы большим числом правоохранителей.

- По официальным данным у нас проживают более 1 миллион человек. Для обеспечения безопасности жителей Краснодара, конечно, необходимо увеличение штата сотрудников полиции. Особенно это актуально для Прикубанского округа, конкретно - Калининского сельского округа, - сказал глава города.

Первышов заявил, что здесь нужен отдел полиции со своим штатом сотрудников. Администрация города поможет с подбором помещения.

Начальник управления МВД по Краснодару Дмитрий Остапенко подтвердил эту информацию. Он заявил, что действительно существует необходимость усиления штата полиции в Прикубанском внутригородском округе.

- В этом году перераспределят силы краснодарского гарнизона, чтобы увеличить число сотрудников, которые будут работать на территории Калининского округа, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани более 3 тысяч полицейских будут охранять граждан в период празднования Крещения
Поджигателя автомобилей в Сочи задержали
В Армавире легковушка столкнулась с КамАЗом
В Успенском районе у местного жителя нашли два свертка с синтетическим наркотиком
В Краснодаре в парке «Россия — Моя история» отпразднуют Татьянин день
В Краснодарском крае более 28 тысяч учащихся пройдут тестирование на наркотики
В 2019 в Краснодаре году завершат ремонт дороги к поселку Индустриальному
В Сочи в тоннеле столкнулись две иномарки
Бастрыкин поручил разобраться с сочинским «самостроем»
Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в кубанскую столицу
Для краснодарцев проведут бесплатную экскурсию, посвященную городскому голове Екатеринодара
В Краснодаре покажут «Судьбу державы»
Главу компании-генподрядчика реконструкции стадиона «Фишт» арестовали в Краснодаре
Для кубанских яблок зарегистрируют географическое наименование
Жители Абхазии украли два колеса с чужой машины и отправились в Краснодар
В Геленджике школьники помогли задержать грабителя