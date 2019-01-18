В Краснодаре увеличат штат полицейских

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-18T08:11:57+03:00

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В Краснодаре на расширенном совещании, где подводились итоги работы городского МВД, мэр Евгений Первышов отметил необходимость в обеспечении некоторых районов краевой столицы большим числом правоохранителей.

- По официальным данным у нас проживают более 1 миллион человек. Для обеспечения безопасности жителей Краснодара, конечно, необходимо увеличение штата сотрудников полиции. Особенно это актуально для Прикубанского округа, конкретно - Калининского сельского округа, - сказал глава города.

Первышов заявил, что здесь нужен отдел полиции со своим штатом сотрудников. Администрация города поможет с подбором помещения.

Начальник управления МВД по Краснодару Дмитрий Остапенко подтвердил эту информацию. Он заявил, что действительно существует необходимость усиления штата полиции в Прикубанском внутригородском округе.

- В этом году перераспределят силы краснодарского гарнизона, чтобы увеличить число сотрудников, которые будут работать на территории Калининского округа, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.