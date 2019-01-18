2019-01-18T08:20:38+03:00
Общество

Для кубанских яблок зарегистрируют географическое наименование

Вскоре пакет документов направят в Роспатент, чтобы получить сертификат на уникальный товар
Александра ПОДУШКО
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Для кубанских яблок зарегистрируют географическое наименованиеДля кубанских яблок зарегистрируют географическое наименованиеФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Губернатор Кубани в конце прошлого года на заседании Совета Федерации РФ обратился с просьбой защитить региональных производителей от подделок. Он предложил присваивать географическое наименование только продуктам с высоким содержанием кубанского сырья.

- Такое средство индивидуализации указывает на место изготовления продукта и гарантирует наличие в нем особых свойств, которые выделяют этот товар среди остальных, - рассказал глава департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

- Регистрация наименования места происхождения товара поможет в развитии инвестиционной среды. Деньги могут быть направлены на развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса, организацию новых рабочих мест, развитие туризма, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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