Главу компании-генподрядчика реконструкции стадиона «Фишт» арестовали в Краснодаре

СЕГОДНЯ 08:34 2019-01-18T08:34:36+03:00

Его подозревают в незаконных операциях с кредитными средствами

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- В Краснодаре суд арестовал на два месяца Юрия Клещенко, владельца и гендиректора ООО «СМУ «Краснодар» - генподрядчика реконструкции сочинского стадиона «Фишт», - об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Его подозревают в незаконных операциях с кредитными средствами.

Ранее кредиторы инициировали процедуру личного банкротства Клещенко, сумма по заявленным на него претензиям превышает 1 миллиард рублей, 722 миллиона рублей он задолжал «Россельхозбанку».

Группа компаний «СМУ «Краснодар» была одним из крупнейших игроков на рынке в крае. При подготовке к Олимпиаде в Сочи объем выполненных холдингом работ превысил 6 миллиардов рублей.

Компания участвовала в реконструкции аэровокзала и аэропорта Симферополя. В 2014 году стала генподрядчиком в проекте реконструкции стадиона «Фишт» в Сочи в ходе подготовки к ЧМ-2018. На это было выделено 3,6 миллиарда рублей.

Сейчас холдинг проходит процедуру банкротства, поскольку были не выполнены обязательства перед дольщиками нескольких ЖК в краевой столице.