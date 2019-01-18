Главу компании-генподрядчика реконструкции стадиона «Фишт» арестовали в Краснодаре
- В Краснодаре суд арестовал на два месяца Юрия Клещенко, владельца и гендиректора ООО «СМУ «Краснодар» - генподрядчика реконструкции сочинского стадиона «Фишт», - об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Его подозревают в незаконных операциях с кредитными средствами.
Ранее кредиторы инициировали процедуру личного банкротства Клещенко, сумма по заявленным на него претензиям превышает 1 миллиард рублей, 722 миллиона рублей он задолжал «Россельхозбанку».
Группа компаний «СМУ «Краснодар» была одним из крупнейших игроков на рынке в крае. При подготовке к Олимпиаде в Сочи объем выполненных холдингом работ превысил 6 миллиардов рублей.
Компания участвовала в реконструкции аэровокзала и аэропорта Симферополя. В 2014 году стала генподрядчиком в проекте реконструкции стадиона «Фишт» в Сочи в ходе подготовки к ЧМ-2018. На это было выделено 3,6 миллиарда рублей.
Сейчас холдинг проходит процедуру банкротства, поскольку были не выполнены обязательства перед дольщиками нескольких ЖК в краевой столице.