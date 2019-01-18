В Краснодаре покажут «Судьбу державы»

СЕГОДНЯ 08:47 2019-01-18T08:47:24+03:00

С 1 февраля картины можно посмотреть в художественном музее имени Коваленко

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- В Краснодаре откроется персональная выставка Павла Рыженко «Судьба державы». Заслуженный художник России создал серию большеформатных холстов тысячелетней российской истории от Князя Святослава до 9 мая 1945 года, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Кубани.

У этих исторических картин четко продуманны композиционные решения, они отличаются живописной свежестью письма и внимательным отношением к деталям. Художник воссоздал в ярких живописных образах великие страницы истории своего народа. Главным лейтмотивом выставки стало трудное обретение веры.

- Рыженко продолжил высокое мастерство российской академической живописи «золотого века», начатое Карлом Брюлловым, Александром Ивановым, Василием Поленовым, Ильёй Репиным и Василием Суриковым, - сообщили в пресс-службе музея.

На картины можно посмотреть до 10 марта в художественном музее имени Коваленко, по адресу: Красная, 15.