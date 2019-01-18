Для краснодарцев проведут бесплатную экскурсию, посвященную городскому голове Екатеринодара

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-18T09:00:48+03:00

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Познавательная экскурсия по историческим местам Краснодара приурочена к 175-летию со дня рождения Василия Климова, который руководил городом с 1877 по 1900 годы.

Она пройдет 21 января, начнется в 12:00 в Городском Саду на улице Постовой, 34/14. Экскурсию проводит Туристско-информационный центр города.

– В ходе пешеходной познавательной встречи жители и гости краевой столицы смогут узнать об интересных фактах биографии этого талантливого градоначальника. Экскурсионный маршрут будет включать объекты, которые так или иначе связаны с жизнью и деятельностью Василия Климова, – рассказала директор туристского центра Марина Шарапова.

Экскурсия продлится 2 часа. Все желающие посетят Городской Сад, где раньше располагался Летний театр, здания «Общества взаимного кредита» – там сейчас находится один из филиалов Центробанка РФ, территорию старого Сенного рынка, здание Государственного банка, где в данный момент располагается художественный музей имени Коваленко.

Формирование экскурсионных групп проводится по предварительной записи в МКУ «Туристско-информационный центр» Краснодара по телефону 8(861) 218-97-77 или на сайте.