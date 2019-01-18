2019-01-18T09:58:34+03:00
Общество

Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в кубанскую столицу

Он проведет совещание по развитию производства сельхозтехники
Александра ПОДУШКО
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Председатель Правительства Дмитрий Медведев сегодня, 18 января с рабочим визитом посетит Краснодар. Он проведет в кубанской столице совещание о развитии отечественного производства сельскохозяйственной техники, ее приоритетном использовании, а также в рамках реализации нацпроектов. Совещание состоится на машиностроительном заводе ООО «КЛААС», - рассказали в пресс-службе Правительства РФ.

Зампредседателя правительства Дмитрий Козак, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, руководители отраслевых организаций и предприятий - среди участников встречи.

Известно, что рамках поездки Председатель Правительства Дмитрий Медведев встретится с Вениамином Кондратьевым.

Сейчас в сфере сельскохозяйственного машиностроения работает более 100 предприятий. В прошлом году их налоговые платежи составили 18,9 миллиардов рублей.

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