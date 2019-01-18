Бастрыкин поручил разобраться с сочинским «самостроем»

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-18T09:23:26+03:00

Руководитель следственного управления СК России по краю организует проверку по данному делу

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с незаконным строительством многоэтажных домов на берегу Черного моря в Сочи.

В открытых источниках появилась информация о «самостроях», в которых люди уже успели купить квартиры, а теперь могут остаться без жилья. Суд постановил снести их.

По предварительной информации, застройщик получил разрешение на индивидуальное жилое строительство, но дома не должны были быть выше трех этажей.

- Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю организовать проверку и установить все обстоятельства дела. Также ведомство даст правовую оценку действий местной администрации, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.