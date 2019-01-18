В Сочи в тоннеле столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-18T09:40:07+03:00

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В социальной сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия в одном из тоннелей Дублера Курортного проспекта, по направлению к Адлеру. Авария произошла в ночь на 18 января.

Столкнулись два внедорожника. Обе машины сильно повреждены. На место происшествия прибыли пожарные и бригада скорой помощи.

По предварительной информации, пострадали 2 человека. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Напомним, ночью 16 января в Армавире на улице Советской Армии произошло ДТП. Как рассказали очевидцы, водитель такси на высокой скорости не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель».

В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.