В Сочи в тоннеле столкнулись две иномарки
В социальной сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия в одном из тоннелей Дублера Курортного проспекта, по направлению к Адлеру. Авария произошла в ночь на 18 января.
Столкнулись два внедорожника. Обе машины сильно повреждены. На место происшествия прибыли пожарные и бригада скорой помощи.
По предварительной информации, пострадали 2 человека. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
Напомним, ночью 16 января в Армавире на улице Советской Армии произошло ДТП. Как рассказали очевидцы, водитель такси на высокой скорости не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель».
В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.
В тоннеле в Сочи произошло ДТП.Видео: ЧП Сочи