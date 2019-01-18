2019-01-18T09:54:21+03:00
Общество

В 2019 в Краснодаре году завершат ремонт дороги к поселку Индустриальному

Работы на двух оставшихся участках начнутся в апреле и будут проходить в теплое время года
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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- До конца 2019 года отремонтируют дорогу к поселку Индустриальному. На двух участках: около 3 километров от улицы Евдокимовской до автотрассы М4 «Дон» и 2,7 километров от улицы Милютинской до переулка Весеннего. Ремонт этих территорий - заключительный этап восстановления подъездной автодороги к поселку Индустриальному, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Эти участки в ужасном состоянии. До 2017 года такой была практически вся дорога. Именно поэтому мы нашли возможность включить ремонт этой территории в краевую и федеральную программы финансирования. Большую часть автодороги, около 8 километров - отремонтировали в прошлом году, - рассказал глава города Евгений Первышов.

В конце марта мэрия города планирует заключить соглашения с подрядными организациями. Ремонт начнется в апреле и будет идти в теплое время года. Первый участок хотят привести в порядок в конце лета, работы на втором завершат осенью.

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