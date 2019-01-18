В Краснодарском крае более 28 тысяч учащихся пройдут тестирование на наркотики
В школах Краснодарского края продолжаются добровольные медицинские профилактические осмотры учащихся. Перед ними провели социально-психологическое тестирование школьников и студентов. Так, удалось выявить группы «риска».
В образовательных организациях прошли родительские собрания с участием врачей психиатров-наркологов.
- К проведению таких мероприятий все отнеслись с пониманием - лучше предотвратить возможную беду, чем скрыть интерес к наркотикам, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевого минздрава.
В этом году для раннего выявления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ профилактические медосмотры пройдут более 28 тысяч учащихся.