2019-01-18T10:16:40+03:00
Общество

В Краснодарском крае более 28 тысяч учащихся пройдут тестирование на наркотики

В образовательных организациях провели родительские собрания с участием врачей и психиатров-наркологов
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае более 28 тысяч учащихся пройдут тестирование на наркотикиВ Краснодарском крае более 28 тысяч учащихся пройдут тестирование на наркотикиФото: Александр ЧЕРНЫХ
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В школах Краснодарского края продолжаются добровольные медицинские профилактические осмотры учащихся. Перед ними провели социально-психологическое тестирование школьников и студентов. Так, удалось выявить группы «риска».

В образовательных организациях прошли родительские собрания с участием врачей психиатров-наркологов.

- К проведению таких мероприятий все отнеслись с пониманием - лучше предотвратить возможную беду, чем скрыть интерес к наркотикам, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевого минздрава.

В этом году для раннего выявления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ профилактические медосмотры пройдут более 28 тысяч учащихся.

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