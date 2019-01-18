СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-18T10:16:40+03:00

В Краснодарском крае более 28 тысяч учащихся пройдут тестирование на наркотики Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В образовательных организациях провели родительские собрания с участием врачей и психиатров-наркологов

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В школах Краснодарского края продолжаются добровольные медицинские профилактические осмотры учащихся. Перед ними провели социально-психологическое тестирование школьников и студентов. Так, удалось выявить группы «риска».

В образовательных организациях прошли родительские собрания с участием врачей психиатров-наркологов.

- К проведению таких мероприятий все отнеслись с пониманием - лучше предотвратить возможную беду, чем скрыть интерес к наркотикам, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе краевого минздрава.

В этом году для раннего выявления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ профилактические медосмотры пройдут более 28 тысяч учащихся.