СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-18T10:28:22+03:00

25 января туда приглашают студентов, Татьян и просто всех желающих

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В Краснодаре в парке «Россия — Моя история» отпразднуют Татьянин день. 25 января пройдет лекция «История появления высшего российского образования». На ней расскажут о том, почему День студента называют Татьяниным днем, каким образом это связано с Ломоносовым, Шуваловым и императрицей Елизаветой Петровной. Специалист исторического парка Татьяна Фролкина прочитает лекцию для всех желающих.

Также посетители парка смогут бесплатно посмотреть спектакль «Глаголом жжем сердца людей». В 14:00 в премьеру представит театр «Счастливый случай», режиссер постановки - заслуженный артист России, Народный артист Самарской области Олег Белов.

-Также пройдет интеллектуально-познавательная игра, которую проведет специалист парка Татьяна Дубина. Стоимость билета на это мероприятие 300 рублей, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.