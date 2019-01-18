2019-01-18T10:39:29+03:00
Происшествия

В Успенском районе у местного жителя нашли два свертка с синтетическим наркотиком

Мужчина может провести за решеткой 10 лет
Александра ПОДУШКО
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В Успенском районе у местного жителя нашли два свертка с синтетическим наркотикомВ Успенском районе у местного жителя нашли два свертка с синтетическим наркотикомФото: Архив "КП"
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Правоохранители Успенского района находились на маршруте патрулирования. Они заметили на одной из улиц города мужчину, который шел по проезжей части. Его задержали, при личном досмотре у местного жителя обнаружили два свертка с порошкообразным веществом светлого цвета. Их изъяли и отправили на исследование.

Экспертиза установила, что это синтетический наркотик, общей массой 0,45 грамма.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что незаконное вещество приобрел в Армавире и хранил для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, и их аналогов). Мужчина может попасть за решетку на 10 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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