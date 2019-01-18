2019-01-18T10:52:30+03:00
Происшествия

В Армавире легковушка столкнулась с КамАЗом

Пострадала целая семья – супруги и двое детей [Фото]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»
Изменить размер текста:

Вечером 17 января на въезде в Армавир произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Nissan Qashqai и КамАЗ, которые двигались в одном направлении.

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

- В результате аварии водитель грузовика не получил травм, в иномарке пострадала семья — супруги и две девочки трех и шести лет, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС»

На место происшествия приехали спасатели дети еще находились в искореженном автомобиле. Сотрудники армавирского отряда «Кубань-СПАС» отключили аккумуляторную батарею и освободили девочек из салона машины.

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Трехлетняя девочка получила черепно-мозговую травму. Ребенка и остальных пострадавших передали врачам скорой помощи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани более 3 тысяч полицейских будут охранять граждан в период празднования Крещения
Поджигателя автомобилей в Сочи задержали
В Успенском районе у местного жителя нашли два свертка с синтетическим наркотиком
В Краснодаре в парке «Россия — Моя история» отпразднуют Татьянин день
В Краснодарском крае более 28 тысяч учащихся пройдут тестирование на наркотики
В 2019 в Краснодаре году завершат ремонт дороги к поселку Индустриальному
В Сочи в тоннеле столкнулись две иномарки
Бастрыкин поручил разобраться с сочинским «самостроем»
Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в кубанскую столицу
Для краснодарцев проведут бесплатную экскурсию, посвященную городскому голове Екатеринодара
В Краснодаре покажут «Судьбу державы»
Главу компании-генподрядчика реконструкции стадиона «Фишт» арестовали в Краснодаре
Для кубанских яблок зарегистрируют географическое наименование
В Краснодаре увеличат штат полицейских
Жители Абхазии украли два колеса с чужой машины и отправились в Краснодар
В Геленджике школьники помогли задержать грабителя