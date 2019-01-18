В Армавире легковушка столкнулась с КамАЗом

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-18T10:52:30+03:00

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Вечером 17 января на въезде в Армавир произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Nissan Qashqai и КамАЗ, которые двигались в одном направлении.

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

- В результате аварии водитель грузовика не получил травм, в иномарке пострадала семья — супруги и две девочки трех и шести лет, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС»

На место происшествия приехали спасатели дети еще находились в искореженном автомобиле. Сотрудники армавирского отряда «Кубань-СПАС» отключили аккумуляторную батарею и освободили девочек из салона машины.

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Трехлетняя девочка получила черепно-мозговую травму. Ребенка и остальных пострадавших передали врачам скорой помощи.