2019-01-18T11:10:28+03:00
Происшествия

Поджигателя автомобилей в Сочи задержали

Происшествие случилось в ночь на 6 января на Санаторной [Видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Поджигателя автомобилей в Сочи задержалиПоджигателя автомобилей в Сочи задержалиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Сочи сгорели шесть машин, причиной пожара стал поджог. Во двор многоэтажки по улице Санаторной, как выяснилось из записи камер видеонаблюдения, пришел неизвестный мужчина, который около 02:30 6 января поджег припаркованный автомобиль Toyota RAV4, после чего огонь перекинулся на другие машины.

В пожаре полностью сгорели три автомобиля, еще три получили существенные повреждения.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и опросили сгоревших и пострадавших машин, возможных очевидцев. В результате была составлена ориентировка, по которой вскоре задержали подозреваемого в поджоге 46-летнего мужчину.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина в Сочи поджег автомобиль.Видео: ЧП Сочи

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Армавире легковушка столкнулась с КамАЗом
В Успенском районе у местного жителя нашли два свертка с синтетическим наркотиком
В Краснодаре в парке «Россия — Моя история» отпразднуют Татьянин день
В Краснодарском крае более 28 тысяч учащихся пройдут тестирование на наркотики
В 2019 в Краснодаре году завершат ремонт дороги к поселку Индустриальному
В Сочи в тоннеле столкнулись две иномарки
Бастрыкин поручил разобраться с сочинским «самостроем»
Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в кубанскую столицу
Для краснодарцев проведут бесплатную экскурсию, посвященную городскому голове Екатеринодара
В Краснодаре покажут «Судьбу державы»
Главу компании-генподрядчика реконструкции стадиона «Фишт» арестовали в Краснодаре
Для кубанских яблок зарегистрируют географическое наименование
В Краснодаре увеличат штат полицейских
Жители Абхазии украли два колеса с чужой машины и отправились в Краснодар
В Геленджике школьники помогли задержать грабителя