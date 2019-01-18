Поджигателя автомобилей в Сочи задержали

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-18T11:10:28+03:00

Происшествие случилось в ночь на 6 января на Санаторной [Видео]

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В Сочи сгорели шесть машин, причиной пожара стал поджог. Во двор многоэтажки по улице Санаторной, как выяснилось из записи камер видеонаблюдения, пришел неизвестный мужчина, который около 02:30 6 января поджег припаркованный автомобиль Toyota RAV4, после чего огонь перекинулся на другие машины.

В пожаре полностью сгорели три автомобиля, еще три получили существенные повреждения.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и опросили сгоревших и пострадавших машин, возможных очевидцев. В результате была составлена ориентировка, по которой вскоре задержали подозреваемого в поджоге 46-летнего мужчину.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.