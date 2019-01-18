2019-01-18T12:16:20+03:00
Общество

На Кубани более 3 тысяч полицейских будут охранять граждан в период празднования Крещения

Религиозные богослужения пройдут в 473 церквях и соборах края
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Росгвардии по краюФото: пресс-служба Росгвардии по краю
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В регионе с 18 по 19 января состоится празднование Крещения. В 473 церквях и соборах края пройдут религиозные богослужения. Участие в них примут около 500 тысяч граждан.

- Охранять жителей края будут более 3 тысяч полицейских, свыше 2 тысяч представителей общественных формирований - 1149 казаков, 789 дружинников, 187 работников частных охранных организаций, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Места проведения богослужений и религиозных обрядов в обязательном порядке будут обследованы инспекторами-кинологами.

- На Кубани отвественность за покой граждан возьмут сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по краю и военнослужащие Южного округа, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

Перед началом торжественных мероприятий они проведут инженерно-техническое обследование кубанских храмов и церквей. Кроме этого, следить за правопорядком на улицах края будут военнослужащие Росгвардии в составе пеших патрулей.

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