2019-01-18T11:48:58+03:00
Происшествия

В Новороссийске пьяный водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

Им прописали амбулаторное лечение
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске пьяный водитель сбил двух девочек на пешеходном переходеВ Новороссийске пьяный водитель сбил двух девочек на пешеходном переходеФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Новороссийске в четверг, 17 января около 12:30 на перекрестке улиц Красной и Шаумяна произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 29-летний водитель в нетрезвом состоянии находился за рулем ВАЗ-21093. Он получил водительские права в январе 2019 года. Мужчина сбил двух школьниц, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии девочки получили травмы различной степени тяжести, им прописали амбулаторное лечение, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГИБДД напомнили о том, что противозаконно садиться за руль в состоянии опьянения. И если вы не смогли отговорить нетрезвого человека ехать куда-то на автомобиле, то позвоните в полицию. Это может кого-то спасти.

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