Жители Москвы и Краснодара обвиняются в незаконных валютных операциях

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-18T12:14:53+03:00

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Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении жителей Москвы и Краснодара, которые обвиняются в незаконных валютных операциях. Расследование проводил следственный отдел УФСБ.

Правоохранители установили, что в 2015-2016 годах 34-летний краснодарец со своим знакомым организовал привлечение средств клиентов, которые заинтересованы в получении услуг по обналичиванию денег на общую сумму около 934 миллионов рублей. Доход мужчин с этой незаконной деятельности составил более 46 миллионов рублей.

- Также местный житель и 38-летний москвич вместе переводили деньги на банковский счет одной кредитной организации. Общая сумма составила более 209 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Злоумышленников обвиняют в совершении валютных операций по документам, в которых содержалась недостоверная информация об основаниях, о целях и назначении перевода, а также осуществление банковской деятельности без лицензии.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.