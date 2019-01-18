Власти выделят 10,5 миллионов рублей на ликвидацию последствий наводнения в Туапсинском районе

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-18T12:57:10+03:00

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Власти Кубани выделят из регионального бюджета 10,5 миллионов рублей субсидий. Деньги получит Туапсинский район для частичного покрытия расходов по ликвидации наводнения и ремонту физкультурно-спортивных организаций. Документ с информацией об этом опубликовали на сайте администрации края.

Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, из-за затяжных дождей, которые пошли 24 октября 2018 года, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За этот период в Туапсинском районе выпала двухмесячная норма осадков. Здесь из-за потока воды в реку упал автомобильный мост на трассе Туапсе -Апшеронск в селе Цыпка. Были повреждены дороги.

Ущерб от непогоды и подтоплений власти оценили в 3,5 миллиарда рублей. Еще в декабре прошлого года Кубань из резервного фонда РФ получила 480 миллионов рублей на компенсацию расходов после ЧС.

Также жителям пострадавших от наводнения населенных пунктов выплатили 10 тысяч рублей.