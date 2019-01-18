2019-01-18T12:54:33+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе мужчина снял с банковской карты девушки 20 тысяч рублей

Заявительница потеряла кошелек, в котором были все коды доступа к ее личным счетам
Александра ПОДУШКО
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В Туапсинском районе мужчина снял с банковской карты девушки 20 тысяч рублейВ Туапсинском районе мужчина снял с банковской карты девушки 20 тысяч рублей
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Местная жительница обратилась в дежурную часть полиции Туапсинского района. Женщина рассказала, что кто-то с ее банковской карты снял 20 тысяч рублей.

Правоохранители при помощи технических средств выяснили дату и время списания денег со счета потерпевшей. Полицейские установили, что в день происшествия, заявительница потеряла кошелек с банковскими картами и кодами доступа к ним.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, его доставили в отдел полиции.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленник может провести в тюрьме шесть лет, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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