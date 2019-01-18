В Туапсинском районе мужчина снял с банковской карты девушки 20 тысяч рублей
Местная жительница обратилась в дежурную часть полиции Туапсинского района. Женщина рассказала, что кто-то с ее банковской карты снял 20 тысяч рублей.
Правоохранители при помощи технических средств выяснили дату и время списания денег со счета потерпевшей. Полицейские установили, что в день происшествия, заявительница потеряла кошелек с банковскими картами и кодами доступа к ним.
По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, его доставили в отдел полиции.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленник может провести в тюрьме шесть лет, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.