В Адыгее бывший полицейский пытался оформить чужую квартиру по поддельному договору купли-продажи

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-18T13:32:25+03:00

Уголовное дело уже передано в суд

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В Адыгее завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 46-летний бывший сотрудник полиции. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств.

В августе 2017 года он попытался получить право собственности на чужую квартиру, оформив сделку по фальшивому договору купли-продажи.

- Свой преступный умысел, направленный на хищение имущества общей стоимостью 1 054 000 рублей, преступник не довел до конца. По результатам почерковедческой экспертизы судом установлен факт подложности договора купли-продажи квартиры от 20 августа 2017 года, ввиду того, что подпись от имени продавца выполнена иным лицом, - сообщают в пресс-службе СК Адыгеи.

Уголовное дело уже передано в суд, где будет рассмотрено по существу.