СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-18T14:24:36+03:00

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Очевидцы сообщают, что в Краснодарском поселке Лорис неадекватный мужчина забаррикадировался в квартире на пятом этаже, где удерживал своего 11-летнего сына, и угрожал взорвать газовый баллон.

- В дежурную часть УВД города Краснодара около 10:30 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в поселке Лорис в пятиэтажном доме мужчина заперся в своей квартире с газовым баллоном и угрожает взрывом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Краснодаре неадекватный мужчина взял в заложники сына и угрожал взорвать газовый баллон.

Как сообщают очевидцы, каких-либо требований мужчина не выдвигал, он кричал что-то о предсказаниях Ванги, врагах и каннибалах.После непродолжительных переговоров, силовики взяли квартиру штурмом. Выяснилось, что задержанный мужчина состоял на учете в психо-неврологическом диспансере.

- Сотрудники полиции оцепили здание и прилегающую территорию. Организовали эвакуацию жильцов, обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники. В результате проводимых мероприятий 41-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При осмотре квартиры задержанного был обнаружен газовый баллон, - добавили в ведомстве.