Бастрыкин поручил провести проверку данных о ДТП с участием военного судьи в Краснодаре

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-18T14:39:46+03:00

Все экспертизы будут назначены в кратчайшие сроки

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести «тщательную и всестороннюю проверку данных» о ДТП с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова. Итоги проверки, которую начали в военном следственном управлении, поставлены руководителем СК на контроль.

Напомним, мужчина на пешеходном переходе сбил 18-летнюю спортсменку, после чего пытался скрыться с места аварии. По сообщениям пострадавшей, водитель бы пьян.

- Александр Бастрыкин дал указание следователям Главного военного следственного управления СК России оперативно и объективно установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, детально восстановить события аварии и исследовать их на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП, - сообщили в пресс-службе СК России.

По данным ведомства, все необходимые экспертизы, которые помогут установить обстоятельства аварии, проведут в кратчайшее время.